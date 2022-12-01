metrika
г. Подольск ул. Ревпроспект, дом 2/14 ежедневно с 9:00 до 21:00 г. Москва м.Петровско-Разумовская ТЦ Парус ежедневно с 10:00 до 22:00
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Обувь Зимняя Helikon-Tex

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Обувь Зимняя Helikon-Tex1

Для экстремально холодных условий Успей купить со скидкой 15%!

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Обувь Зимняя Helikon-Tex2

Для экстремально холодных условий Успей купить со скидкой 15%!

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Магазин военной формы, милитари одежды и камуфляжа Военсклад (Военторг)

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Новинка
Emerson
Ремень Тактический EmersonGear CQB rappel Tactical Belt/MC L EM5601A
1 500 руб.
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Новинка
Кофта-ФЛИС HIKER Olive Green
4 800 руб.
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Новинка
Кофта-ФЛИС HIKER GREY
4 800 руб.
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Новинка
Кофта-ФЛИС HIKER Black
4 800 руб.
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Новинка
Брюки TACTICAL STROLL Urban Ripstop Stretch Taiga Green
5 000 руб.
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Новинка
Брюки TACTICAL STROLL Urban Ripstop Stretch Dark Khaki
5 000 руб.
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Новинка
Брюки TACTICAL STROLL Urban Ripstop Stretch Black
5 000 руб.
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Новинка
Emerson
Комплект Боевая рубашка и брюки EmersonGear Gen3 EM AFG
9 200 руб.
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Новинка
Emerson
Ремень Тактический EmersonGear CQB rappel Tactical Belt/BK M EM8672
1 500 руб.
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Новинка
Scooter
Кроссовки SCOOTER P1493NS черные
7 000 руб.
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Новинка
Берцы летние ВКПО
3 500 руб.
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Новинка
Direct Action
Рюкзак Direct Action - DRAGON EGG MkII BACKPACK - Adaptive GREEN
18 000 руб.
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Новинка
Балаклава Cool Max
500 руб.
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Новинка
Haix Ботинки HAIX Combat Boots High Liability brown new GB
24 000 руб.
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Новинка
Комплект боевой нового поколения GEN 3 МОХ
6 000 руб.
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Акция
Mil-Tec Кеды низкие Милтек
1 500 руб.
3 000 руб.
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Акция
Nord Storm
Куртка Аляска Marshall Nord Storm
4 000 руб.
8 000 руб.
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Акция
Nord Denali Куртка Аляска Husky Denali Rifle, green-orange XS
4 000 руб.
10 000 руб.
product img
Акция
Новинка
Nord Denali Куртка Intruder Nord Denali Blue/Red
6 000 руб.
10 400 руб.
product img
Акция
Nord Storm
Куртка Аляска Nord Storm Marshall Rifle, green orange, модель 2017, XS, M
13 000 руб.
13 000 руб.
product img
Акция
Рубашка Mil-tec BDU URBAN
3 200 руб.
3 400 руб.
Костюмы
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Военные костюмы для мужчин в стиле милитари

Все военные костюмы и являются подлинными образцами армейской одежды стран НАТО

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Военный свитер

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Куртки милитари

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Армейские плащи и пончо

Армейские плащи и пончо

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Военные комбинезоны

Военные комбинезоны

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Тактические шорты

Тактические шорты

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Армейские ремни

Армейские ремни

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Армейское термобелье

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Тактические рубашки

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Милитари футболки

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Тактические перчатки

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Военные головные уборы

Военные головные уборы

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Детская военная одежда

Военная одежда для детей и подростков

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Рубашки
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Футболки
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Перчатки
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Головные уборы
Головные уборы
Детская одежда
Детская одежда
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product img
Haix HAIX Airpower P9 Desert
24 000 руб.
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Новинка
Nord Denali Женская куртка Аляска Husky woman green/green
10 400 руб.
product img
Новинка
Армия Польши
Армейская полевая куртка с подстежкой (Польша)
3 500 руб.
product img
Армия России Офицерский кожаный ремень
700 руб.
product img
Армия Германии Парка флектарн Бундесвер новая
5 200 руб.
product img
Haix Тактические ботинки Haix Black Eagle Athletic 2.0 T High Black
24 000 руб.
product img
Новинка
Военный польский банный халат Blue Original New
1 500 руб.
product img
Новинка
Helikon-Tex Анорак Helikon Windrunner Windshirt
5 700 руб.
product img
Haix Берцы HAIX® BLACK EAGLE ATHLETIC 11 HIGH DESERT
16 000 руб.
product img
Новинка
Армия Германии Берцы BW 2007
18 000 руб.
product img
Новинка
Helikon-Tex Куртка HELIKON WOLFHOUND KU-WLF-NL-14
12 600 руб.
product img
Новинка
Emerson
Комплект Боевая рубашка и брюки EmersonGear Gen3 EM AFG
9 200 руб.
product img
Новинка
Aeronautica Militare
Толстовка Aeronautica Militare Grey F-16
7 800 руб.
product img
Брюки BW FLEKTARN
2 200 руб.
product img
Армия Германии Костюм непромокаемый Бундесвер Gore-Tex Б/У
9 200 руб.
product img
Emerson
Куртка EmersonGear Blue Label Artic For Polar Cotton Clothes EMB9601CB
12 600 руб.
product img
Новинка
Emerson
Брюки Emersongear Blue Label
5 300 руб.
product img
Новинка
Emerson
Ремень Тактический EmersonGear CQB rappel Tactical Belt/MC L EM5601A
1 500 руб.
product img
Новинка
Emerson
Брюки боевые EmersonGear G3 мультикам EM9351MC32 версия 2017
5 800 руб.
product img
Новинка
Emerson
Тактические брюки Emersongear BlueLabel Lynx Tactical Soft Shell EMB9580BK
5 500 руб.
product img
Новинка
Mil-Tec Рюкзак Combat BW KAMPFRUCKSACK Mil-Tec, 65л, черный
4 550 руб.
product img
Новинка
Армия Германии Берцы BW 2007
18 000 руб.
product img
Куртка Emersongear BlueLabel Fierce Capture G2 EMB9600BK
100 000 руб.
product img
Emerson
Тактические брюки Emersongear BlueLabel Lynx Tactical Soft Shell EMB9580SM
5 500 руб.
product img
Новинка
Emerson
Тактический чехол для радиостанции Emersongear PRC148/152 EM8350
1 700 руб.
product img
Новинка
Emerson
Комплект Боевая рубашка и брюки EmersonGear Gen3 EM AFG
9 200 руб.
product img
Новинка
Emerson
Брюки тактические Emersongear G4 EM9477CB34
7 000 руб.
product img
Новинка
Emerson
Боевой костюм EmersonGear Gen2 мультикам EM2725C
9 500 руб.
product img
Новинка
Emerson
Ремень Тактический EmersonGear CQB rappel Tactical Belt/BK M EM8672
1 500 руб.
product img
Haix HAIX Airpower P9 Desert
24 000 руб.
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Кроссовки
Cтельки
Cтельки
Носки
Носки
Уход за обувью
Уход за обувью
Смотреть все
product img
Акция
Mil-Tec Кеды низкие Милтек
1 500 руб.
3 000 руб.
product img
Акция
Nord Storm
Куртка Аляска Marshall Nord Storm
4 000 руб.
8 000 руб.
product img
Акция
Nord Denali Куртка Аляска Husky Denali Rifle, green-orange XS
4 000 руб.
10 000 руб.
product img
Акция
Новинка
Nord Denali Куртка Intruder Nord Denali Blue/Red
6 000 руб.
10 400 руб.
product img
Акция
Nord Storm
Куртка Аляска Nord Storm Marshall Rifle, green orange, модель 2017, XS, M
13 000 руб.
13 000 руб.
product img
Акция
Рубашка Mil-tec BDU URBAN
3 200 руб.
3 400 руб.
product img
Haix HAIX Airpower P9 Desert
24 000 руб.
product img
Новинка
Nord Denali Женская куртка Аляска Husky woman green/green
10 400 руб.
product img
Новинка
Армия Польши
Армейская полевая куртка с подстежкой (Польша)
3 500 руб.
product img
Армия России Офицерский кожаный ремень
700 руб.
product img
Армия Германии Парка флектарн Бундесвер новая
5 200 руб.
product img
Haix Тактические ботинки Haix Black Eagle Athletic 2.0 T High Black
24 000 руб.
product img
Новинка
Военный польский банный халат Blue Original New
1 500 руб.
product img
Новинка
Helikon-Tex Анорак Helikon Windrunner Windshirt
5 700 руб.
product img
Haix Берцы HAIX® BLACK EAGLE ATHLETIC 11 HIGH DESERT
16 000 руб.
product img
Новинка
Армия Германии Берцы BW 2007
18 000 руб.
product img
Новинка
Helikon-Tex Куртка HELIKON WOLFHOUND KU-WLF-NL-14
12 600 руб.
product img
Новинка
Emerson
Комплект Боевая рубашка и брюки EmersonGear Gen3 EM AFG
9 200 руб.
product img
Новинка
Aeronautica Militare
Толстовка Aeronautica Militare Grey F-16
7 800 руб.
product img
Брюки BW FLEKTARN
2 200 руб.
product img
Армия Германии Костюм непромокаемый Бундесвер Gore-Tex Б/У
9 200 руб.
Смотреть все
7.62
Abercrombie & Fitch
Dobermans Aggressive
GRAYLING
Helikon-Tex
Max fuchs
Michael Mannlein
Mil-Tec
PAYER
PRIDE
Альпинист
Гарсинг
ЗАО НПП «АНА»
МАУГЛИ
ОРИОН

Статьи и обзоры

Что такое армейский нессесер
01.12.2022
Что такое армейский нессесер

Армейские несессеры широко используются при выезде на учения и комплектовании тревожного чемодана. Они яв ... Читать далее

Все материалы категории Статьи
Треккинговые ботинки: какие выбрать?
01.12.2022
Треккинговые ботинки: какие выбрать?

В специализированных магазинах огромный выбор обуви для туристов, но какие из них подойдут именно для тре ... Читать далее

Все материалы категории Статьи
Как использовать армейскую плащ-палатку
01.12.2022
Как использовать армейскую плащ-палатку

Плащ-палатка армейская – это многофункциональный элемент военного снаряжения, выполненный из ткани повыше ... Читать далее

Все материалы категории Статьи
Гарантия
Оригинальная военная форма Cтран НАТО и России
Цены
Доступные цены На новые и б/у вещи
Ассортимент
Более 18000 товаров в магазине в наличии
Размеры
Одежда больших размеров до 5XL
Скидки
Постоянные акции и скидки

О нас

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«Военсклад» – это онлайн-военторг, в котором вы найдёте оригинальную армейскую форму, а также обувь, одежду, головные уборы, снаряжение и экипировку в стиле милитари. Все товары для магазина мы закупаем у официальных представителей брендов, а также на военных и продовольственных складах.

В вашем распоряжении каталог из более чем 2 тысяч товаров, в котором вы сможете купить:

  • камуфляж и военную форму стран СССР и НАТО, России – костюмы, куртки, брюки, рубашки, плащи, парки, комбинезоны, термобельё, футболки;
  • ботинки, берцы, сапоги и средства по уходу за ними;
  • береты, пилотки, каски, шапки и т. д;
  • тактические рюкзаки, разгрузки, подсумки, вещмешки, фляги;
  • тенты, палатки, спальники;
  • посуду, оптику, лопаты, фонари, компасы, военные сухпайки и прочее снаряжение.

Наш военторг уже более 10 лет снабжает покупателей по всей России качественной униформой и снаряжением. Клиенты магазина «Военсклад» – это любители активного отдыха, туризма, рыбалки и охоты, пейнтбола, страйкбола и лазертага, а также все, кто просто уважает комфорт и стиль.

Популярность одежды из военторгов объясняется 4 её преимуществами:

  • Практичность – форма для военнослужащих создаётся с учётом специфики профессии. Для неё используются натуральные и смешанные материалы, стойкие к износу, повреждениям и загрязнениям.
  • Удобство – особый покрой и возможность подгонки по фигуре обеспечивают комфорт при носке.
  • Функциональность – дополнительные карманы, различные подстёжки и всевозможное трансформирующееся снаряжение (например, плащ-палатки) удобны для охотников, туристов и рыболовов.
  • Стиль – над дизайном военной формы трудятся профессиональные модельеры. Бомбер, жилет или «камуфляжка» – это уже не просто униформа, а способ выглядеть стильно.

«Военсклад» делает все эти преимущества доступными: цены в нашем интернет-магазине всегда ниже среднерыночных, потому что мы сотрудничаем с производителями напрямую и избегаем лишних посредников.

Мы работаем по всей стране. Доставляем товар транспортными компаниями (CDEK) и по почте, оперативно комплектуем и отгружаем заказы.

Остались вопросы? Обращайтесь к нашему дежурному консультанту по телефону, указанному в нижней части страницы.

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Отзывы наших покупателей

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Александр
19.05.22
Ссылка на товар
Добрый день!
Отличный магазин. Рекомендую.
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Ардрей
11.05.22
Ссылка на товар
Заказывал футболку и шорты все просто супер большое спасибо.
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Сергей Антропов
25.02.22
Ссылка на товар
Мне очень нравится ваш магазин.
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М.А.Н
15.09.21
Ссылка на товар
Спасибо за фонарь.
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Фото товаров от наших покупателей

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