«Военсклад» – это онлайн-военторг, в котором вы найдёте оригинальную армейскую форму, а также обувь, одежду, головные уборы, снаряжение и экипировку в стиле милитари. Все товары для магазина мы закупаем у официальных представителей брендов, а также на военных и продовольственных складах.

В вашем распоряжении каталог из более чем 2 тысяч товаров, в котором вы сможете купить:

камуфляж и военную форму стран СССР и НАТО, России – костюмы, куртки, брюки, рубашки, плащи, парки, комбинезоны, термобельё, футболки;

ботинки, берцы, сапоги и средства по уходу за ними;

береты, пилотки, каски, шапки и т. д;

тактические рюкзаки, разгрузки, подсумки, вещмешки, фляги;

тенты, палатки, спальники;

посуду, оптику, лопаты, фонари, компасы, военные сухпайки и прочее снаряжение.

Наш военторг уже более 10 лет снабжает покупателей по всей России качественной униформой и снаряжением. Клиенты магазина «Военсклад» – это любители активного отдыха, туризма, рыбалки и охоты, пейнтбола, страйкбола и лазертага, а также все, кто просто уважает комфорт и стиль.

Популярность одежды из военторгов объясняется 4 её преимуществами:

Практичность – форма для военнослужащих создаётся с учётом специфики профессии. Для неё используются натуральные и смешанные материалы, стойкие к износу, повреждениям и загрязнениям.

Удобство – особый покрой и возможность подгонки по фигуре обеспечивают комфорт при носке.

Функциональность – дополнительные карманы, различные подстёжки и всевозможное трансформирующееся снаряжение (например, плащ-палатки) удобны для охотников, туристов и рыболовов.

Стиль – над дизайном военной формы трудятся профессиональные модельеры. Бомбер, жилет или «камуфляжка» – это уже не просто униформа, а способ выглядеть стильно.

«Военсклад» делает все эти преимущества доступными: цены в нашем интернет-магазине всегда ниже среднерыночных, потому что мы сотрудничаем с производителями напрямую и избегаем лишних посредников.

Мы работаем по всей стране. Доставляем товар транспортными компаниями (CDEK) и по почте, оперативно комплектуем и отгружаем заказы.

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